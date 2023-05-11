111學年度國民小學足球世界盃從5月11日到14日，於高雄市楠梓文中足球場舉辦全國總決賽，男、女生組共32隊將爭取最後的冠軍金盃，男女組冠軍隊可將獎盃帶回學校保管一年，象徵傳承精神。

經過激烈的各縣市預賽和全國複賽之後，111學年度國民小學足球世界盃男、女生組各16支隊伍脫穎而出，晉級最後的全國總決賽，11日至14日齊聚高雄爭取最後的冠軍金盃，大會11日舉辦全國總決賽開幕式，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市足球委員會主委劉世芳、許智傑辦公室主任黃鐘龍、中油公司煉製事業部副執行長曾繁鑫、迷你足球協會理事長房振昆、中華隊前總教練陳貴人、迷你足球協會秘書長張武業、柏文健康事業股份有限公司執行長陳尚文都親臨現場。

這項賽事以國小三至六年級學生為參賽對象，教育部體育署表示，本盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊和人際關係，在追求勝利之外，更希望培養學童固定的運動習慣，學習團隊合作群策群力，並在比賽中學會尊重對手，推展體育品德教育。

4天的決賽會透過「國小足球世界盃」臉書粉專直播，大會歡迎所有喜愛足球的好朋友們到現場觀賽，或是線上一同觀賞精彩賽事為支持的球隊加油。