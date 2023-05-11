天氣轉熱蛇出沒通報案件愈來愈多，雲林縣消防局今晚1個多小時內接獲8通報案抓蛇的電話，其中斗六市鎮南路出現一條大眼鏡蛇，盤據在路中央作勢攻擊人，結果被2輛車輾過。

雲林縣消防局今晚7點54分到9點32分共接到8通求助捉蛇的電話，包括斗南、虎尾、西螺、台西、水林、麥寮、二崙、斗六。今天白天早上8點到下午4點接獲6通報案。

一名網友在斗六市臉書社群網站張貼一條在斗六市鎮南路豎起蛇身警戒的大眼鏡蛇照片，提醒路過及在公園的民眾當心。

該網友表示，今晚8點50分斗六市玉玄宮馬路中央出現一條巨大眼鏡蛇想要攻擊路上的騎士，他打電話通報119時，看到牠被兩輛轎車輾過，慢慢爬進旁邊的公園。

玉玄宮附近就是斗六水岸藝術公園，晚間很多人運動，網友呼籲在附近運動的民眾當心腳下。

一名熟悉眼鏡蛇習性的網友表示，眼鏡蛇可能看到路過車輛搖晃感到壓力，不一定是真的想要攻擊人。