鴻海創辦人郭台銘近日重掀BNT採購內幕，再度引發熱議。綠營近日拋出「拉郭打侯」帶風向民調，前立委郭正亮11日在《新聞大白話》節目指出，未來偏綠民調大概都是這個走勢，讓郭侯非常緊繃，希望初選後遺症嚴重一點。然後柯文哲的民調一定高漲，讓藍白合非常難以成功。因為郭最近啟動了BNT話題，侯友宜議會答詢相對不會這麼聚焦，這就是所謂媒體政治，所以侯友宜可能也要有一些強勢的做為或活動來提高聲量。

「這個就是綠營的外圍嘛！」郭正亮表示，綠營目前有一種思考，就是讓郭侯的民調非常緊繃，希望讓初選後遺症嚴重一點。然後柯文哲的民調一定是高漲，讓藍白合非常難以成功。「等著看好了，未來偏綠的民調，大概都是這個走勢！」

郭正亮提到，當然，國民黨外包的民調公司，不知道會五取三，還是就三家民調，反正不會包括這一家。因為郭最近啟動了BNT這個話題，直接跟總統槓上，因為他本身就是當事人，當然就會成為焦點，尤其是又扯到李大維、大小姐這類的議題。侯友宜那種答詢，就比較是在回應政策議題，這叫作政治的血腥度不夠，所以媒體就不會這麼聚焦。「這沒有辦法，這個就是媒體政治！」

郭正亮指出，國民黨大概下禮拜就要定案了，如果從這個禮拜六、日，一路開始做民調，郭應該會上升，會不會超越侯不知道。3日美麗島電子報有做一個民調，那時候郭還是落後侯，可是距離現在蠻遠的。變化會很快，因為沒有差距很大。所以侯友宜可能也要有一些強勢的做為或活動，不然人家就感覺好像只有郭有新聞。郭不斷有動作，感覺侯好像還困在新北市的議會中。