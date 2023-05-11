在上海世博展覽館舉行的2023年中國品牌日活動上，中國中車公司發布了最新綠色低碳技術成果：氫能源城市列車，這次發佈的最新氫能源科技有多種形態，其中最受矚目的城市列車時速可達160公里，續航能力長達600公里。

據大陸《央視》報導，目前，氫能技術已在中車交通類產品中得到廣泛應用，其研製的氫燃料電池動力系統已成功應用到新能源客車、軌道機車上；氫能源有軌電車、氫燃料電池混合動力機車已投入運營，真正實現「零排放」。

根據測算，使用氫能源的軌道交通線路，一次性建設成本和全壽命週期運營成本比傳統軌道交通的成本低10~20%左右，同時，建設週期短，運營維護也更簡單。

報導說，本次發佈的氫能源市域列車兼具數字化智慧化的「黑科技」，車輛採用高等級自動駕駛技術，可實現車輛自動喚醒、自動啟停、自動回庫等智慧行車功能。

同時，車輛還設置了多個智慧檢測系統，數千個智慧傳感器，像帶著隨車醫生，可隨時自行體檢、自動感知，可對儲氫系統和氫燃料電池系統自動監控、診斷、防護，確保氫系統在行車過程中的安全可靠。

報導還指出，列車採用5G大容量車地通訊技術，實現車地信息傳輸的多網融合，以大數據分析技術對列車運行狀態進行評估，保障行車安全。