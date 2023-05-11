胡嘉愛（中）受《娛樂超skr》之邀到桃園龍岡米干節市集一日遊。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人小鹿及阿甘，日前受一年一度桃園龍岡米干節邀請，帶著8點檔《市井豪門》演員胡嘉愛一起穿起傳統服飾，走訪市集，帶觀眾玩樂米干節。現場民眾也認出胡嘉愛，直喊她劇中的名字美麗，讓她開心到直呼要飛上天了，尤其現場有許多異國料理，她幾乎從第一攤被熱情招待吃到最後一攤，笑說要移居桃園了。

3人看到賣鮮蝦米線的攤販上掛有超大的龍蝦裝飾，胡嘉愛表示之前在《黃金歲月》當直播主芭芭拉時很常穿龍蝦裝，主持人小鹿靈機一動，現場約一起玩「sit down please」的關鍵字遊戲，只要講到關鍵字就要立刻蹲下，三人動作太大還一度嚇到路人跟老闆，最後胡嘉愛認輸，自嘲自己「筋骨不夠軟」，自掏腰包買冷飲請大家享用。

胡嘉愛透露，當天現場有她一位鐵粉，因為車禍造成行動不便，知道她將將走訪市集，特別北上為她參加米干節，還送上小禮物，讓她好感動，也覺得在拍8點檔的忙碌生活，還能夠近距離跟粉絲互動實在幸福。