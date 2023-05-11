藝人何妤玟外貌亮眼、談話有趣幽默，經常上談話性節目跟綜藝節目，還跨界開設Youtube頻道當起網紅，生活過得多采多姿。而育有二女的她，最近在IG限時動態透露因為手機使用問題而責怪女兒後，認為可能是在遷怒女兒，內心上演起小劇場，隨即引起外界關注。

何妤玟今(11)日凌晨發出黑底白字文，坦言自己又忙又累，導致有些沒耐心，沒想到一結束工作，跟女兒通電話時，無意抓包女兒睡前還在使用手機，開始連珠炮彈似地罵人，不過冷靜下來以後，何妤玟在回家的路上，感到非常後悔，開始檢討對女兒狂飆的理由，「到底是因為孩子看手機讓我抓狂，還是我本來心情就糟，找理由遷怒。」

何妤玟坦言她是一個很容易有罪惡感、很會檢討自己的人，這件事讓她心情很沉重，但仔細想想，作為人母也是一般人，因此得出一項重要結論：「我想，我應該接受我的不完美」，表示女兒在不對的時間使用手機的確不當，只不過針對說話口氣方面，是否受到情緒影響一事，決定放過自己，不再糾結。

現年46歲的何妤玟目前為單身狀態，儘管2020年曾交往嘻哈團體「麻吉」成員大棣，卻因為彼此生活作息不同，選擇和平分手，日前她上節目《小姐不熙娣》，藝人好友薔薔表示見何妤玟仍嚮往愛情，便介紹帥氣男模給她認識，並約在夜店見面，何妤玟卻表現得不夠大方，她解釋以往走進夜店，都會盡量低調，沒想到薔薔搞很大的排場，而且還被吳姍儒無意中撞見，讓她感到超級丟臉。