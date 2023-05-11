近年兩岸關係逐漸緊張，大陸軍艦、軍機頻繁擾台。前海軍艦長黃征輝表示，台海萬一衝突，打蛇打七寸，大軍恐怕會先打台北，因為從廣東到台北多近。

黃征輝11日在中天新聞《Cti Talk》節目中表示，若兩岸發生衝突，共軍會東繞西繞，繞一大圈嗎？他始終認為，打蛇打七寸、會先擒王。若從廣東到台北多近，大隊兵馬可直接過來台北；共軍若會打別的地方，只有一個原因，那個地方可能有一個飛彈要發射打它，不然它不會打別的地方，會直接到台北。到時第一島鏈有什麼用呢？

黃征輝認為，台灣除了台積電以外，台灣有什麼東西是搬不走，尤其對台灣是極其重要的資場，無可取代。所以台灣的戰略位置，跟全世界其他國家是一樣的。

黃征輝透露，海軍曾有一個建議案，在東岸的一個河口，挖一個洞進去，把整個山挖空，作為潛艦基地，飛彈就炸不到了，出海就直接下潛，外面根本看不到。如果真的建成了，台灣的戰略地位就真的很重要，但是因為需耗費2000多億，就取消了。