迪士尼最新業績在10日盤後出爐後，盤後股價挫跌4.4％，11日盤前股價跌幅近6％。

迪士尼涵蓋串流業務的直接面對消費者（DTC）部門，第二季（迄至4月1日）虧損6.59億美元，遠低於數據供應商FactSet訪調分析師預估的虧損8.45億美元。

迪士尼寄予厚望的串流平台Disney+上線至今，DTC部門虧損超過100億美元。今年2月，回鍋重掌兵符的執行長伊格（Robert Iger）宣布刪減55億美元成本，當中就包括30億美元的內容預算。

不過拜漲價及降低行銷支出之賜，迪士尼串流部門Q2的財務表現有所改善，營業虧損自前季的11億美元收斂至6.59億美元。

Disney+去年12月推出含廣告的訂閱服務，無廣告版的月費調漲38％至11美元。但漲價也讓迪士尼付出訂戶流失的代價，Disney+Q2付費訂閱數，意外減少400萬降至1.578億，不及分析師預期的1.631億，連續二季訂閱數負成長。

迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）在10日的法說會還提到，行銷成本轉移的緣故，Disney+本季（4～6月）的虧損將增加1億美元。

執行長伊格為讓Disney+轉虧為盈再出新招，迪士尼宣布年底之前，將另一串流服務Hulu的內容整合到美國Disney+平台，提供用戶單一app體驗（one-app experience）。

迪士尼Q2整體營收年增13％達218億美元，與分析師預估的217.9億美元大致相符。淨利從去年同期的4.7億美元，暴增近2倍至12.7億美元，稀釋每股盈餘（diluted EPS）93美分，符合路孚特（Refinitiv）調查分析師後的普遍預估。