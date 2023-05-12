這次會議將持續到13日，然而正值美國債限僵局迄今未解，恐讓因銀行業風波導致的金融市場動盪更為加劇。除了美債議題外，包括頑強通膨與美歐激進升息對全球經濟造成的影響，都將是這次G7財金首長會議的討論議題。

此外這次主導會議的主題還有如何強化全球金融系統，以及透過供應鏈分散化以降低對中國的倚賴。美國總統拜登10日對共和黨議員施壓，要求他們迅速採取行動，提高31.4兆美元的債務上限，否則美國不僅出現有史來債務違約，並還恐將陷入經濟衰退。美國財長葉倫11日在新潟警告，美債違約將使過去幾年針對疫情復甦所做的努力化為烏有，並恐引發全球經濟走疲，進而令美國經濟受創更重。

拜登也表示，如果債限問題無法獲得解決，他有可能取消本月稍晚在日本廣島舉行的G7領袖峰會。身為今年G7輪值主席國的日本也對美債危機感到頭痛，因為日本是美債最大持有國。

不過日本財務大臣鈴木俊一向記者表示，這次會議不會特別針對美債等特定議題進行討論，反之針對近來美國銀行業動盪，與會財長將著墨在強化金融系統危機對策的協商。

野村研究機構分析師Takahide Kiuchi聲稱，G7雖然不會針對純粹是美國國內與政治的問題進行討論，但它將向外表明在最壞情況下，G7將聯手合作穩定市場的決心。

美國債限談判過去通常都在債務到期最後關頭才達成共識。2011年美國因為類似的債務問題，曾使得該國債信評等首度遭到調降。部分政客警告，這次債限危機又比以往危急，主要是兩黨惡鬥更加激烈。