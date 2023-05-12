拜利率攀升所賜，荷蘭安智銀行（ING）第一季業績優於預期，同時宣布最多15億歐元（約16.5億美元）的庫藏股計畫。ING第一季總收入年增21％，至55.7億歐元，其中包含40.1億美元的淨利息收入。上季淨利達15.9億歐元。