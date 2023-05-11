昔日偷吃而分手的男友，如今要變成自己的妹夫該怎麼辦？一名女網友表示，自己從阿姨口中得知表妹即將結婚，沒想到一碰面才發現，對方竟是6年前偷吃被抓包而分手的前男友，讓她相當傻眼，上網PO文求救該怎麼做。

女網友在「匿名公社」表示，阿姨上個月表示，表妹準備要結婚了，約了媽媽一起到男方家長商討婚事，自己也跟著過去，沒想到一碰面發現，表妹未婚夫是自己從大學時期就開始交往的男友。

原PO說，當時雙方都已經論及婚嫁，只差還沒見家長，但交往到第4年發現，對方在公司偷吃助理，導致兩人因此分手，沒想到事隔6年再次碰面，對方竟然是以表妹的未婚夫現身，「有什麼事是比在自家親戚家裡見到前男友還尷尬的事？」

原PO表示，見面的時候，她也感覺到對方同樣非常尷尬，現在相當猶豫，到底該不該向表妹一家說出事實，大嘆「沒想到八點檔的劇情在自己生活中真實上演」。

網友們則紛紛一面倒勸原PO不要說：「說了沒好事，還是算了吧」、「人家現在熱戀中，妳說了不但變壞人，對方還不一定會相信」、「盡量保持距離吧，不然到時候婚變牽拖到你身上」、「建議不要說就看他們自己緣份，說了兩個家族會恨妳」、「聰明點，別淌渾水，否則最後是自己掃到颱風尾」，原PO事後也表示，決定閉口不談，祝福他們就好，免得日後有疙瘩。