巴基斯坦最高法院裁定，本週對前總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）的貪污指控以及逮捕行為是非法的。最高法院下令立即釋放伊姆蘭•汗。他的律師辯稱，他週二（9）在伊斯蘭巴德法院所在地拘留是違法的。

據《英國廣播公司》（BBC）11日報導，自伊姆蘭•汗本週被逮補以來，全國爆發了激烈的抗議活動，至少有10人被殺，2000人被逮捕，並且加劇了民眾與軍方之間的緊張關係。

Imran Khan legal team member @faisal_fareed talks to Aljazeera regarding abduction of PTI Chairman @ImranKhanPTI #ReleaseImranKhan pic.twitter.com/HynLsxA904 — PTI (@PTIofficial) May 11, 2023

自去年4月的不信任投票中罷免的伊姆蘭•汗，是依據巴基斯坦最高法官的命令而把他帶到法院，首席大法官班迪爾（Chief Justice Umar Ata Bandial）稍早表示：「關於你的逮捕令是無效的，所以整個程序都需要退回去，」

Imran Khan earlier in the court. pic.twitter.com/UFuOXvCQXG — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 11, 2023

他則告訴法官，他在週二（9）被執法人員綁架，並被「打了一頓」，目前安全部隊對這一指控沒有立即回應。

他所在的「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）表示，針對他的案件是出於政治動機的。這次逮捕激怒了他的支持者，過去48小時發生了大規模的暴力事件，民眾對國家和軍事設施進行了罕見的襲擊。