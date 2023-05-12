一名網友買到「紙排骨」便當，排骨厚度只比50元硬幣厚一點，發文抱怨引起熱議。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原物料漲價，也衝擊庶民美食，就有網友分享自己買到的排骨便當，但主菜排骨的厚度讓他看了傻眼，上網抱怨後引起熱議，也有人感嘆物價高漲，食材越來越小的無奈。

一名網友在近日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己買到的排骨便當，便當菜色其實可以，價錢也算正常，但超薄排骨的厚度令他大吃一驚，更拿出50元硬幣對比，只能傻眼直呼「我服了」，也好奇到底怎麼切那麼薄的。

超薄排骨也引起網友熱議，紛紛笑說「紙牌骨」、「肉紙便當」、「老闆以前應該是做木工的！是用木工刨刀用的嗎？」、「吃的是刀工」、「約0.3公分的厚度喔！真的是經濟又實惠型的」、「要不把皮也撕下來，看看肉還剩多少」、「你賺到了，這是頂級廚師展現他的刀工」。

也有人感嘆食材縮水，「我前幾天買一家連鎖便當的滷排骨，也是誇張到變成3分之一塊」、「現在排骨根本如蟬翼，麵皮是肉的五六倍厚」、「物價上漲，排骨變肉片」。