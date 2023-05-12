美國密西根州一名8歲男童南特涅米（NanteNiemi）日前與家人前往州立公園露營時，意外與其他人走散，找不到返回營區道路的他，靠著所學的野外求生能力，像是吃雪補充水分並躲在樹幹下躲雨、蓋樹葉取暖，最終在失蹤2天後平安獲救。

志工於8日順利在距離營區約3.2公里處的一個樹幹下發現南特。

綜合《BBC、WLUC》等外媒報導，這起事件發生在波丘派恩山州立公園（Porcupine Mountains state park），南特6日第一次參加家族的年度野營活動，一家人開心前往州立公園內的波丘派恩山（Porcupine Mountains）露營，結果南特在撿柴火時與家人走散，在樹林中迷路的他無法返回營區，家人發現南特失蹤後先是自行找人，但並無進展，當晚立刻向執法部門通報。

由於山區有大量積水，加上積雪導致多條道路無法通行，救難人員及志工動員150人進行搜索。

根據密西根警方表示，由於山區有大量積水，加上積雪導致多條道路無法通行，救難人員及志工動員150人進行搜索，他們把搜索範圍集中在營區方圓100平方公里內的區域，最終一名志工於8日順利在距離營區約3.2公里處的一個樹幹下發現南特。

南特當時躲在木頭下方，身體狀況良好；他向救援人員透露，跟家人走散時，身上完全沒有食物，過去2天靠著吃乾淨的雪來補充水分，把樹枝和樹葉蓋在身上取暖，並在樹幹下躲雨等待救援，雖然他一度想找路走回營區，但發現留在原地等待救援是最保險的方式。南特目前已經平安回到家人身邊。

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