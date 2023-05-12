興富發位於台中南屯區的文心愛悅工地傳出鋼梁掉落後砸穿中捷車廂造成1死10傷意外，除了房市專家Sway起底興富發建設過往的一系列黑歷史，直呼「台灣最恐怖的建商」外，不少社群平台上討論關於興富發建案的，也紛紛釣出過來人表示，「跟興富發買房就是花錢找罪受」！

有過來人就透露，「我有爬文做功課，我從來沒有期待興富發給我100分的品質，但也真的沒有料到興富發從銷售到售後的服務品質比房子品質還糟糕」。（圖／翻攝自靠北建商2.0臉書）

有過來人就在臉書《靠北建商2.0 》上透露，「我有爬文做功課，我從來沒有期待興富發給我100分的品質，但也真的沒有料到興富發從銷售到售後的服務品質比房子品質還糟糕」。

這名網友表示，「110年8月17日首次驗屋，室外機沒看見、灑水不能驗、陽台無法檢查，房間沒網路、牆壁裂開、窗框全歪要拆掉重裝，不要說公設，我連自己的機械車位也沒有看見，驗屋約兩個小時後興富發的業務帶我下樓，只讓我簽了一張驗屋工程書，並沒有任何過戶同意書，跟我說約九月底十月初會再複驗，我們第一次驗屋就這樣結束了」。

未料到了110年10月6日複驗，網友到房子門口還有一堆工具跟工人，「我房子到複驗前一刻都還沒弄好就先被撥款了，一進門工務態度就充滿敵意非常惡劣。這名網也表示，「如果沒有這次的事件我也不會知道，原來建商立這些霸王條款是非常非常不合理的，如果沒有這次事件我也不會知道，原來代銷是可以這樣『欺騙』我簽下這麼不合理的條款」。

有網友發問對興富發建設的感覺，一天前則是有網友這麼說，「沒想到品質連帶工安問題」。（圖／翻攝自靠北建商2.0臉書）

還有網友也直接發問，「問一下大家對興富發建設的感覺？房子好嗎？推嗎」？底下的留言則是這樣回答，「地點都很好！品質堪慮」、「嫌錢太多花不完完的，就去買興富發的吧！」、「隔壁鄰居的兒子就在裡面上班直接跟我們說絕對不要買工程品質超爛」、「預算有限的可以買但要承受的風險非常多」、「記得曾在朋友家高樓層，輕颱而已房子竟然在搖ㄚ搖，整個暈船」，而一天前則是有網友這麼說，「沒想到品質連帶工安問題」。

興富發不只公安頻傳，過來人表示，「跟興富發買房就是花錢找罪受」。（圖／翻攝自Mobile 01）

除此之外，還有網友在《Mobile 01》詢問，「興富發上爆料公社了，看這個合約這個品質，很好奇是哪個建案」？對此，有人則回覆，「說實在就投資客的房子沒啥好要求的，反正過一陣子就要脫手了，倒是會想買來自住的人真的不知道哪來的勇氣」。

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