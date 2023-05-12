60歲的好萊塢男神湯姆克魯斯(TomCruise) 去年憑藉電影《捍衛戰士：獨行俠》，演藝事業更上一層樓，有過3段婚姻的阿湯哥，感情世界備受關注。近日他被外媒爆料，正在追求小14歲的拉丁天后夏奇拉（Shakira），頓時引起一波熱議，沒想到女方的友人竟出面代打槍表示夏奇拉「沒興趣」。

阿湯哥不只被目擊與夏奇拉在F1活動同框，消息來源甚至透露，他私下也送花給夏奇拉，似乎真的展開熱烈追求。

根據《Pagesix》網站等外媒報導，湯姆克魯斯和前陣子剛恢單的拉丁天后夏奇拉，兩人上周末被目擊一同現身邁阿密的1級方程式賽車活動，消息來源稱「他非常想追求她，兩人之間很有火花」，小阿湯哥14歲的夏奇拉，去年6月因為交往12年的球星男友皮克（GerardPique）偷吃嫩妹而分手，現在主要是她在照顧2人所生的兒子，阿湯哥不只被目擊與夏奇拉在F1活動同框，消息來源甚至透露，湯姆克魯斯私下也送花給夏奇拉，似乎真的展開熱烈追求。

夏奇拉，去年6月因為交往12年的球星男友皮克（左）偷吃嫩妹而分手。

阿湯哥不僅在電影界中經歷豐富，多次獲得大獎，演出多部賣座的電影，在感情史中也是相當的精彩。事實上，湯姆克魯斯曾經三段婚姻，分別是咪咪羅傑斯（Mimi Rogers）、奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）。

據說夏奇拉看到傳言與粉絲討論後只覺得好笑，「她覺得很好笑，因為這根本不是真的，她與他聊得很開心，但他們之間的進展就是這樣而已」，這位拉丁天后的身邊的友人透露，「夏奇拉與湯姆在F1活動很開心，但是她沒興趣與他約會，他人真的很好、也很享受他的陪伴，但是她目前重心不在與他或是任何人約會，而是孩子與事業」，看來被渣男前男友傷得很深的夏奇拉，還沒準備好談下一段感情。

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