北投分局日前接獲線報，發現有多次毒品與槍砲彈藥前科的45歲曾姓男子，於雙北一帶販毒，且先前查獲曾男時，曾男不但持有槍械，更衝撞警方試圖逃逸，讓警方不敢大意，立即組成專案小組，掌握其作息於落角處後，9日見時機成熟於新北土城一帶，朝企圖逃逸的曾男坐駕輪胎連開7槍，將人拉下車逮捕。

據悉，有多次毒品、槍砲彈藥前科的曾男，日前再被警方掌握出沒於雙北地區一帶販毒，且因毒品案件遭到通緝。由於曾男曾因隨身攜帶槍械遭北投分局查獲移送，且據消息指出，其可能在被查緝時隨時準備駁火逃亡，讓警方不敢大意，在掌握其作息及落腳處後，於日前在土城區一帶埋伏，並在中華路一段發現其所使用車輛。

警方也趁曾男行駛至狹小巷道等待紅綠燈之際，隨即上前前後包夾，喝令曾男下車，但曾男不但拒絕下車，更試圖倒車欲衝撞員警車輛，所幸其車輛遭到前後包夾，而無法順利脫困。警方惟恐曾男持槍駁火，也立即朝其所駕駛之車輛輪胎連開7槍，避免曾男逃跑，並順利將其拉下車壓制逮捕。

事後，警方也在其所駕駛車上起獲海洛因2包（毛重2.4公克）、安非他命1包（毛重0.9公克）與新興毒品原料鼠尾草1包（毛重274公克），並有分裝袋、磅秤及棍棒、摺疊刀、手銬與辣椒水1瓶等違禁物。全案詢後依毒品通緝、違反毒品防制條例罪移送新北地檢署偵辦。

北投分局表示，對於人民安全相當重視，接獲線報後馬上派員到場處理，也呼籲民眾如有相關犯罪情報線索，均可與警察單位聯繫，發揮警民合作力量，共同打擊犯罪，維持社會治安。

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