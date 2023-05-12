母親節快到了，所以藉此來介紹一種跟女性很有關係、西方藥草師也有在使用的常見中藥草──益母草。

在東方，益母草自古以來就是婦女的保健調理聖品，而在《第一本拯救焦慮、憂鬱、失眠的情緒照護草本療法》當中，深諳藥草醫學的精神科醫師莉莉安．索姆納則將其運用在處理焦慮、消化問題、經前調理等情況中。

［益母草］

益母草這種植物的特點是葉子的大小會隨著從莖的底部到頂部而逐漸變小，而且還帶有刺，據說，其樹葉的變化，代表了女人一生的變化以及她們需要用以明確標定界限的棘刺。

益母草對於把家庭放在第一位、不顧自身的女性很有用，對需要養育子女的女性也很有用。

益母草的拉丁學名中有cardiaca一字，而cardi是英文中「心」的字根，因此會讓人聯想到這種植物可能會影響心臟，事實上，它的一項功效就是緩解焦慮和甲狀腺機能亢進所造成的心跳加快（tachycardia）。

益母草是一種苦藥草（苦精），所以也有助於改善消化，但由於它的苦味，大多數人比較喜歡服用膠囊或甘油酯的型式。

若是當做茶飲，每次服用約五十至八十毫升益母草茶，每天兩、三次。

若是買市售產品使用，請按照產品瓶身說明來服用。

在懷孕期間切勿使用。

（本文摘自《第一本拯救焦慮、憂鬱、失眠的情緒照護草本療法》／柿子文化）

【內容簡介】焦慮、憂鬱、躁鬱、注意力缺陷、失眠、疼痛

以草藥做為精神與情緒治療計畫核心的第一本書

可搭配心理諮商、物理治療、藥物、營養、芳療運用

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根據全民健保申報資料的分析，2019年臺灣因精神疾患就醫的高達280萬人。精神疾患或情緒問題的成因複雜，往往需要多管齊下運用各種方法去改善和治療，像是藥物、心理治療、營養療法等等，然而，比500年西方醫學更悠久，無論生活在世界上的哪個地方，所有民族都曾使用的植物療法，卻一度在精神治療的主流中遭到忽視……

將藥草應用做為精神治療計畫核心的第一本書

你是心理師、身心科醫師、精神科醫師或這個專業的學生，想認識臨床派得上用場的實用藥草

對草藥如何治療心理問題有興趣，網路資訊雖有幫助，卻苦尋不著有執照的精神科醫師之著作

很多藥草書籍資訊豐富且便於自學，卻找不到一本以藥草做為精神和情緒治療計畫核心的專書

如果你有這些需求，本書絕對是你寶貴的資源！受過草藥醫學專業培訓的精神科醫師莉莉安・索姆納，不只探討藥草使用的迷人歷史，以及支持這些做法的現代科學，也替許多臨床的身心健康問題帶來解方，其中包括：藥草與對抗醫學、功能醫學、順勢療法的比較；藥草的安全性及其在心理健康問題上的應用，並且分享有真實案例，方便理解開出這些草藥藥方的背後原因。

索姆納醫師是經驗豐富的精神病學家和整骨醫師，她在為患者的情緒和精神困擾設計治療計畫時，比一般西醫更著重於病患的身心整體狀況。執業三十年以來，她持續深造針炙、功能醫學、生活型態醫學、能量醫學；因為認識丹尼爾．亞曼醫師而開始運用SPECT（腦部單光子發射電腦斷層掃描）及其相關療法；並且完成了「美國恢復醫學學會」開立的藥草認證課程，成為這方面的專家。

【作者簡介】莉莉安・索姆納 LILLIAN SOMNER

接受過藥草醫學訓練、經驗豐富的精神病學家和整骨療法醫師，同時是以腦部與行為以及注意力缺陷症聞名全美的亞曼行為醫學診所的團隊成員，擅長整骨手法治療、針灸、精神病學、功能醫學、生活型態醫學和藥草學。