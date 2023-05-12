從草藥醫學的角度來看，在決定一名感到沮喪的患者之治療計畫前，會先詢問很多問題。讓我以一名之前評估過的患者為例來說明。

艾美莉雅三十八歲，她來就診時，抱怨自己的生活不堪重負，憂鬱情緒來來去去，伴隨著絕望感。她曾三度因企圖自殺而住院。當她感到不知所措時，會感到生氣和沮喪，而且這些感覺會因為月經週期而惡化。她有消化不良的問題，並且會情緒化的暴飲暴食。她抱怨自己難以集中注意力，長久以來都深受其擾，而現在這些狀況已經影響到她的工作。

她獨自一人撫養三個孩子；他們的父親吸毒成癮，經常進出監獄。她仍然愛他，但她大部分時間都是一個人。她失去了生命中的女性長輩，她的母親、祖母和外祖母在很短的時間內相繼去世。喪母後，她那殘疾的弟弟又成了她的另一個負擔。

艾美莉雅每週喝葡萄酒或伏特加調酒的天數比不喝要來得多。她難以入睡也難以清醒，因此長期疲倦，精力不足。

艾美莉雅這個病例相當複雜，她符合輕鬱症的標準，這種憂鬱症的嚴重程度還不到重度憂鬱症，但病症會長期持續，中間會出現重度憂鬱症發作。

我們還進行了血液檢查，包括甲狀腺素抗體測試、維生素D濃度，此外還有一些關鍵礦物質（銅、鋅和鐵蛋白），包括細胞內鎂的濃度──鎂對焦慮和緊張有很大影響，最後，也測量她壓力荷爾蒙皮質醇的濃度，看看她的壓力值是否仍然很高，或者她的皮質醇是否已經消耗殆盡或降至低水平。在對她的評估中將包括飲食、運動和壓力管理。

我要解決的是她生活各方面受其症狀所影響的具體問題，而不僅僅針對她的情緒。我對艾美莉雅的理解是：

她的情緒會隨著整個星期和月經週期循環，荷爾蒙顯然是影響她情緒的一個因子。她有消化不良的問題，所以胃腸道也與她的憂鬱症有關。在她的病訴中有抱怨到「快要承受不住了」，這是焦慮和倦怠的代名詞。她提到有難以集中注意力的狀況（在亞曼診做的SPECT掃描證實了她有注意力缺陷的問題）。此外，她還有睡眠和起床障礙的問題，難以睡醒可能與皮質醇濃度低有關，她可能正處於壓力模式中的倦怠階段。由於在出現沮喪情緒時她也感到生氣和憤怒，這表示她的「肝臟」也在這其中扮演了一個角色。

在荷爾蒙失調的問題方面，我推薦使用黃荊（又稱為聖潔莓、荊條）和黑升麻，這可以改善和平復她的情緒。黃荊會在整個月經週期的最後增加孕激素，這將能減輕她的經前症候群狀，至於黑升麻，則是用於身體本來就會有的情緒起伏循環。

至於憤怒和生氣這部分，我則推薦柴胡，它可以滋補肝臟，是一種能清除肝火的苦味藥草。以中醫觀點來講，肝是發怒的地方，肝上火時，就會使人處於暴躁易怒的狀態。柴胡是一種苦精，還能改善她的消化系統症狀。

關於焦慮和難以專注的問題，我推薦假馬齒莧，這將有助於提高她的注意力，同時改善焦慮和擔憂。此外，假馬齒莧也能滋補神經系統。

在適應原（有助於緩解壓力和焦慮的療癒性藥草）方面，我推薦的是甘草。我們已經有很多針對甘草的研究，目前很清楚其功效。皮質醇是管理壓力的激素，甘草有助於將皮質醇留在體內，使其停留的時間變得更長。艾美莉雅已經精疲力竭，早上難以起床，還有難以承受的沉重感，這些都是她身體已然累壞的證據，而提高她的皮質醇濃度可能會對她很有幫助。

（本文摘自《第一本拯救焦慮、憂鬱、失眠的情緒照護草本療法》／柿子文化）

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索姆納醫師是經驗豐富的精神病學家和整骨醫師，她在為患者的情緒和精神困擾設計治療計畫時，比一般西醫更著重於病患的身心整體狀況。執業三十年以來，她持續深造針炙、功能醫學、生活型態醫學、能量醫學；因為認識丹尼爾．亞曼醫師而開始運用SPECT（腦部單光子發射電腦斷層掃描）及其相關療法；並且完成了「美國恢復醫學學會」開立的藥草認證課程，成為這方面的專家。

【作者簡介】莉莉安・索姆納 LILLIAN SOMNER

接受過藥草醫學訓練、經驗豐富的精神病學家和整骨療法醫師，同時是以腦部與行為以及注意力缺陷症聞名全美的亞曼行為醫學診所的團隊成員，擅長整骨手法治療、針灸、精神病學、功能醫學、生活型態醫學和藥草學。