隨著美中政治局勢緊張，越來越多美國大廠要求供應商在海外生產，降低對中國供應鏈的依賴。不過賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）表示，切斷與中國的關係是不可思議的事，這樣做將讓德國大部分產業面臨風險；就算共軍犯台，賓士要與中國脫鉤也是非常困難，而且不切實際。

綜合外媒報導，康松林表示，包括歐洲、美國和中國都是世界經濟的主要參與者，彼此緊密交織在一起，與中國脫鉤毫無意義。他認為，歐洲應在經濟成長和氣候保護方面尋求雙贏，而非相互對抗、產生衝突。

康松林指出，新冠疫情反映出供應鏈的脆弱性，舉電動車電池原料鋰為例，德國必需強化供應鏈的韌性，降低對其他國家的依賴，但與中國斷開連結是一種幻想，對德國產業來說也沒必要。

被問到兩岸地緣政治緊張局勢，康松林以俄烏現況來回應。他說，俄羅斯入侵烏克蘭後，賓士與多數品牌都撤離俄國市場，但若共軍犯台，賓士要切割中國很困難，而且不切實際。

康松林還提到，隨著中國大陸經濟以驚人速度發展，賓士在中國市場銷量有望持續成長。他說，「我們在中國的銷售數字正在增加，預期今年也會實現成長。」

中國已經連續7年成為德國最重要貿易夥伴。2022年，賓士車在中國銷售量衝上全球市占37%，比德國本土的31%市占率來得高。