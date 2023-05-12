對於近日前立委郭正亮認為蔡政府擋疫苗，但迫於慈濟的壓力才放行，總統府發言人林聿禪11日回應表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實。郭正亮11日在《新聞大白話》再次強調，慈濟曾放話說要開記者會，因為他們要讓高中生打疫苗，覺得年輕人沒有疫苗很危險，要解救蒼生。總統府對個別的工商界壓力沒那麼大，但慈濟代表的是幾百萬的信眾，在這種壓力下才做了決策上的改變，府方是否忘記了？還是害怕想起來？

「我知道，總統府現在就在反駁我啊！」郭正亮表示，2021年5月30日，顏博文就講了話，這可以去查資料。顏博文2022年也回應，就是在講2021年的狀況，他就說那時有很多政商界的人士來勸阻。事實上，郭台銘6月1日就申請了，慈濟也是其中之一，因為慈濟那時候的訴求，就是要讓高中生打疫苗，覺得年輕人沒有疫苗很危險，要解救蒼生，還要出來開記者會，表達他接觸的狀況，希望政府可以協助。

「我的意思是說，因為慈濟放話說，他要出來開記者會！」郭正亮強調，總統府對於郭董這些個別的工商界，當然民意壓力沒那麼大，慈濟代表的是幾百萬的信眾！所以是在這種壓力之下，就做了決策上的改變，「我是這個意思！那總統府，我也很奇怪，他為什麼會回應呢？」

郭正亮直言，因為你要回應，等於是幫郭台銘造勢！所以從這裡連結，才會說，總統府是不是想幫郭台銘造勢？「你回應我這個議題，我會想說，你是不是忘記了？還是害怕想起來？那我要不要來幫你回憶一下？我可以幫你找到當時的所有資料！你就知道你的記憶沒有我多！」

郭正亮指出，因為這件事大家都有記憶，自己也有一些慈濟的朋友，他們也在想說：為什麼我們不能買呢？我們也沒有要營利，為什麼不讓我買呢？而且他們有出去接觸，上海復星是可以買的！而且陳時中就在2021年6月4日直接講：你買不到啦！可是人家慈濟有去接觸，是有可能的，為什麼不讓人家試一下？「確實有這個過程嘛！」