現代人有三高，高血壓、高血脂、高血糖。其中「高血脂」與血液中的膽固醇有關。高膽固醇是造成高血脂的主因之一，然而許多人若未到醫療院所抽血檢查，根本不清楚自身膽固醇指數是高是低。一名英國心臟疾病專家說，有一個判斷方法非常簡單，那就是觀察自己的腳趾甲。

膽固醇是一種脂質衍生物。《每日郵報》報導，英國60%成人有高膽固醇問題，但好幾百萬人並不自知。血液裡含有過多膽固醇，可能會引發「周邊動脈疾病」（peripheral arterial disease，PAD），也稱周邊血管疾病（peripheral vascular disease，PVD）。動脈血管壁堆積脂肪斑塊，造成動脈粥狀硬化，血液流往腿部時會受到阻礙。

倫敦「哈雷街診所」的心臟病醫師費魯齊（Sami Firoozi）向網路媒體《哈芬登郵報》（HuffPost）表示，PAD可能會造成患者腳趾甲容易脆裂獲者生長緩慢。

PAD可能會導致腳趾甲的血液循環不良，指甲生長需要的氧與養分自然也就不夠了。

PAD可能發生在身體任何一處血管。美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，PAD最常見的部位是腿部。

英國國民保健署（NHS）指出，PAD的其他症狀還包括：腿部、足部的毛髮脫落，腿部出現麻木或無力感，腿部傷口潰瘍難癒，腿部皮膚發亮。

膽固醇是身體正常運作不可或缺的物質，細胞組成、製造雌激素與睪固酮等荷爾蒙，都需要膽固醇。不過，倘若血液裡膽固醇濃度過高，有可能導致血管阻塞，心臟病突發、中風、血栓的機率都可能增加。

高膽固醇僅能透過血液檢查發現，發生主因通常是飲食過油、運動量不夠、體重過重、吸菸與飲酒，但也與家庭遺傳有關。

膽固醇在人體的肝臟合成，經由血液裡的蛋白質輸送，主要分為高密度膽固醇（HDL）與低密度膽固醇（LDL）。HDL把膽固醇送回肝臟分解排出體外，有「好的膽固醇」之稱。LDL外號「壞的膽固醇」，把膽固醇帶往細胞，膽固醇過量時會堆積在動脈血管壁。

奶油、加工肉品等動物脂質、椰子油攝取過多，容易導致壞膽固醇增加。壞膽固醇濃度雖可靠藥物降低，但NHS建議，改變生活方式也能達到降低壞膽固醇的效果，例如少吃高脂食物與食品、多運動、戒菸、減少飲酒。

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