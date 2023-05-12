國防部11日表示，偵獲共機12架次持續在臺海周邊活動，其中有1架次的陸版「全球鷹」無偵7翔龍無人機，自「東沙」北方進入我西南空域，隨後飛入巴士海峽，行徑路線疑似欲環繞東沙空域。國民黨桃園市議員黃敬平11日在《頭條開講》節目強調，漢光演習將至，將是對愛國者防空系統的重要驗證。而解放軍無人機近年已有偵打一體功能，要拿東沙島應該不費吹灰之力，但共軍主要想嚇阻菲、越，及測試台美因應準備。

曾任軍事線記者的黃敬平表示，愛國者防空飛彈系統屬於中高空的攔截飛彈，對短程飛彈像解放軍的東風-15、東風-11、M-9、M-11、M-15，多少有一點禦敵的效果，但是你的數量很重要，多層次的部署很重要。以前它不只一次出現在台東，也曾出現在花蓮和宜蘭。東部的話，很明顯就是針對近日討論的建安、佳山、志航基地，就是怕飛彈攻擊，所以要演練。而且漢光演習準備要到了，5月的兵棋推演，還有7月的實兵演習。

「這都是對愛國者飛彈很重要的驗證。」黃敬平提到，以前愛國者在試射的時候，都是採訪軍事線的大事，都要很關注，要了解模擬的成績怎麼樣，試射的結果如何。美國也很怕愛國者動不動在台灣試射，參數會外洩，所以要打愛國者二、愛國者三，都要跟老美打個招呼。能夠在台東現蹤，表示美方都已經跟台灣有默許了，甚至要台灣軍方常常要做這樣的因應準備。

黃敬平指出，至於無偵-7也好、BZK-001、005、007這些，本來是解放軍偵查用的無人機，最近幾年把它加裝了對地攻擊能力，也就是所謂的偵打一體。一下子飛台灣的巴士海峽、一下飛東南方防空識別區，一下飛西南方。BZK-001、005、007這些是針對美軍的部署，尤其是飛到東沙島附近的海空域，倒不是要偵查東沙島的地形，相信老共早就摸得一清二楚了，包括我們的太平島、南沙群島，應該都已經很清楚。

「他如果要來個甕中捉鱉，對他們來說應該不費吹灰之力，他要不要而已！」黃敬平強調，他如果做這種動作，台灣會特別提防，政治跟外交才是他要顧慮的事情，軍事上他寧可放著也沒有差，讓你也不會怎麼樣。可以對美國、菲律賓、周遭的南海諸國，還有越南，同步會產生一些嚇阻能力，尤其是菲律賓、越南，在海空域會有一些限制。但對美國不會，因為在東沙島修監聽站，就是要監聽老共。

黃敬平直言，所以老共大概是想知道，在這種訊號的情報戰的時候，他派無人機，一方面做一個測試，一方面讓台灣和美國有什麼樣的因應準備，他也想要做一個了解。