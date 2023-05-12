2024年總統大選，民眾黨主席柯文哲早已表態有意參戰；民進黨則確定由副總統賴清德出馬；至於國民黨，黨主席朱立倫表示，確定在17日徵召最強候選人。媒體人吳子嘉透露，國民黨的初選搶盡版面，賴清德最新民調下滑了。

針對2024國民黨總統人選，吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中預測表示，5月17日，國民黨中常會提名的就是侯友宜。

吳子嘉接著表示，國民黨的初選，今年可說完全不一樣，初選難得搶盡媒體版面，而人選未定，相較民進黨，此時似乎是國民黨最弱的時候，結果賴清德5月的民調卻下滑，因為國民黨把版面全部搶完了，看來朱立倫還是很有作為的，不管他怎麼做，初選過程還是熱鬧不已。

吳子嘉點出，民進黨並沒有占到便宜，最後結果，不管國民黨提名誰，還是國民黨占便宜。還有柯文哲也是真正占便宜的人，因為柯文哲民調一直上揚，原本預測他不會當選，可是從民調來看，他現在很補。