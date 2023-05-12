10日台中捷運發生1死10傷重大意外，死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，不少師生得知噩耗後不敢置信，更有學生表示，當天還有淑雅老師的課，只是是由其他老師代課，還在好奇老師怎麼沒來的時候，看到新聞才知道出大事。

林淑雅的教學雖然非常嚴格，當掉的學生更是不計其數，但其認真充滿熱情的方式，加上會努力講到學生理解為止，因此備受愛戴，更有不少人表示，與老師談話充滿了溫度。

事故發生後，Dcard上也充滿許多討論，就有學生說「難過到不知該說什麼，明天還有淑雅老師的課...」，底下則有另一名學生表示，知道事故的當下，就是在修淑雅老師的行政法課程，原本開始大家都還在疑惑，為何老師沒來上課，要找代課來演講，想不到竟是發生意外，「想到老師以後都不會來了，真的很難過」、「點開新聞看到照片瞬間爆哭，真的是淑雅老師」。

靜宜大學法律系11日也在系上舉辦追思會，不少學生與校友紛紛到場獻花、卡片致意，前一日晚間召集人募集學生與林淑雅的合照，短短一小時就收到超過200張照片，貼在追思牆上。學生哽咽說，原本有林淑雅老師的行政法課，希望一早進教室，可以像往常一樣看到她開朗的笑容，老師的笑容很溫暖，不管問她什麼問題，重複了10多次都很有耐心，但是她就這麼走了。