南韓知名男星金宇彬從模特兒轉型當演員，2013年在《繼承者們》飾演「崔永道」一角，帥氣挺拔的英姿迷暈無數少女，之後更夾帶高人氣，接演《二十》、《任意依戀》等影視作品，奠定亞洲男神的地位。不過2017年金宇彬無預警宣布罹患鼻咽癌，演藝事業被迫暫停，直至2019年才健康回歸，最近他分享跟病魔奮鬥2年的心路歷程，坦言「想過是否能重回工作崗位」，引起外界關注。

金宇彬2017年5月常莫名流鼻血，卻以為是工作忙碌所致，直至某次聚會，前輩李秉憲好意提醒他，去給醫師檢查，果真檢查出鼻咽癌，所幸發現得早，暫時離開演藝圈，積極展開治療，這段艱辛的歲月，一直有演員女友申敏兒相伴，甜蜜堅定的感情羨煞眾人，因此在他痊癒復工時，便屢傳結婚喜訊，據韓媒報導，交往8年多的兩人有望在今年正式完婚。

事實上，如今的金宇彬依然是演藝圈當紅炸子雞，除了接拍廣告、拍攝時尚雜誌之外，也在2022年跟女友申敏兒合作《我們的藍調時光》、接拍科幻大片《外星人＋1》，創造不小的話題度，最近則有新劇《末日騎士》待播，飾演一名有非凡戰鬥實力的快遞員，將拯救2071年受沙漠化影響，缺乏氧氣的人們。

最近金宇彬登上國民MC劉在錫的節目回首罹癌歲月，表示自己屬於樂天派，從未想過不能戰勝病魔，但因為瘦了很多、體力明顯下降，常困惑「我還能不能回到工作崗位上」，不過與死神擦身而過的他，轉念一想，把生病的歲月看作「上天賜予的假期」，有別於以往忙碌的時光，能夠時時刻刻注意健康，未必沒有優點，對生命裡的挫折看得很開，讓人感受到滿滿的正能量。