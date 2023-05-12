對於BNT大股東的電子郵件中提到，台灣政府堅持BNT是與「獨立」的台灣政府間的協議，導致採購協議無法執行。前立委郭正亮痛批，用「獨立台灣政府」去買，是故意製造障礙，非常可惡，不顧人民的性命，「我最恨的就是這一點，我跟民進黨越走越遠，BNT就是源頭！」

有媒體9日披露一封BNT大股東的電子郵件，稱BNT疫苗不賣給政府以外的單位。民眾黨新竹市議員宋品瑩翻譯該電子郵件的部分內容指出，該協議之所以未實施，唯一的原因，就是台灣政府堅持在有關該協議的公告中，聲明該協議是BNT與「獨立」的台灣政府之間的協議，但由於上海復星製藥無法接受，交易即被取消。

宋品瑩提到，信件原文中的Independent Government of Taiwan（獨立的台灣政府）中的「Independent」一詞是全字母大寫，作者強調就是這原因，導致採購協議無法執行。

前立委郭正亮11日在《觀點—亮劍台灣》指出，用「獨立台灣政府」去買，是故意製造障礙，非常可惡，不顧人民的性命，「我最恨的就是這一點，我跟民進黨越走越遠，BNT就是源頭！」

郭正亮痛批，竟然有一個政黨為了意識形態，為了培植自己的國產疫苗，故意擋掉買BNT的可能性，這真的是太可惡了！