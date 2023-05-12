藝人李蒨蓉跟CEO老公李德立結婚近20年，育有兩名寶貝兒子，過著貴婦般的生活。經常分享大小事的她，11日透露老公生日送自己的勞力士手錶是贗品，還是去高級鐘錶店修錶時，才意外得知真相，更吃驚的是，這件事其實老公早就知道，讓她在發文中直呼：「真過分！老公很會演！」

李蒨蓉在臉書表示18年前擁有一隻綠色錶面的勞力士手錶，但由於不偏好這種錶的風格，便很少戴出去，直至某一天心血來潮，發現手錶指針沒在動，沒想太多便去東區修錶，想不到短短幾秒鐘，店家除了明確告訴她是贗品，還認出她的身分，表示不負責、不會修這種錶，讓她超級丟臉，更形容：「我的臉就跟手錶一樣綠。」

李蒨蓉表示老公也有一樣的錶，兩人是情侶對錶。當天她回家後，心平氣和地告訴老公手錶是贗品，老公則回應：「怎麼可能！？難道被騙了」，後來老公還請香港朋友協助退貨。沒想到多年過去，如今重提此事，老公竟說他早就知道了，李蒨蓉也很快理清思緒，驚覺其實是自己被老公欺騙，半開玩笑地說：「在香港鐘錶街那麼便宜的價錢，鐵定是A貨！臭男人！老公很會演！明明知道是假貨還送我，真過分。」

這則往事曝光後，大批網友們覺得很有趣，也感受到夫妻倆的好感情，紛紛留言：「叫老公去罰站！」、「算了算了～下次要他包現金最實在」、「若只能要選一個，男人？手錶？只能說妳的眼力真好，選到好男人」、「你們夫妻很棒，錶假心真就足夠了。」