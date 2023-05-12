演藝圈知名夫妻檔王家梁跟許維恩今年1月宣布懷孕喜訊，之後常透過幫女兒「忒忒」開設的IG帳戶，紀錄懷孕期間的點點滴滴，沒想到11日王家梁不幸感冒，發燒整整3天，比確診時慘上10倍，為此忍不住大呼：「什麼病毒這麼厲害」，隨即引起外界關注。

王家梁11日晚間在IG限時動態PO出一張黑底白字文，表示自己因為感冒連續3天發燒，一度燒到39度，但他表示自己並未確診、沒得A流，實在想不透一點，「什麼病毒這麼厲害，比我確診時還要慘10倍」，還因此去看了三次醫師，隨後自嘲：「唯一好處僅是臉頰整個消瘦下來」，提醒粉絲保重身體、勤洗手。

王家梁掛了3次病號，感冒相當嚴重。(圖/王家梁 IG)

王家梁的老婆許維恩已懷孕8個月半，滿心期待當爸的他，日前曾曬出產檢拍的超音波照，可見「忒忒」的五官輪廓已經成形，高挺的鼻梁像極了王家梁，讓他發自內心地讚許：「開始會看著女兒照片，不自覺地幸福笑了，妳說說妳～是不是長得太像爸爸了」，一字一句感覺得出即將為人父親的喜悅。

不過許維恩發文說過，懷孕後期開始有許多不適的症狀，包括腳抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶、頻尿，但只要一想到女兒，便覺得所有的付出都很值得。而看到老婆吃這麼多的苦頭，王家梁相當不捨，也展現體貼的一面：「忒忒越健康，媽咪會越辛苦，好讓爸爸為難，媽咪辛苦了。」