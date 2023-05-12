泰國一對詐騙夫妻檔利用臉書設計「龐氏騙局」向網友行騙，不法所得累計高達13.7億泰銖（約當新台幣12.5億元），週三（10日）遭法院各判監禁1萬2640年。由於兩人坦承不諱，法官予以減刑，兩人刑期各縮短為5056年。

1萬2640年是按所有受騙立案件數的刑期累加而成。然而，這對鴛鴦騙徒不必坐穿牢底，因為泰國法律規定服刑上限為20年，兩人坐牢20年即可出獄，實際服刑時間等於原本刑期的632分之1。

綜合泰國《時事報》（Khao Sod）、《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，此案由曼谷刑事法院審理，被告一共9人，主謀是一對夫妻馬提（Methi Chinpha）與萬塔妮（Wantanee Tippaveth）。法院聽取的證據顯示，2019年3月9日至2020年10月30日為止，9名被告在臉書張貼廣告，邀請網友參加一項報酬率93%的儲蓄計畫，儲蓄金額最低門檻1000泰銖（約新台幣909元），以存款1000泰銖為例，9個月後可獲利930泰銖，連本帶利為1930泰銖。

Thai Ponzi scheme: Couple gets 12,640 years' jail each for cheating others of $51m https://t.co/nA2ByoKcWz pic.twitter.com/G00xYKHjDE — AsiaOne (@asiaonecom) May 11, 2023

The Criminal Court on Wednesday sentenced a man and a woman to 12,640 years in prison each for operating the “Mae Manee” Ponzi scheme.

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.#MaeManee #Ponzischeme #ThailandNews #TheNation — The Nation Thailand (@Thenationth) May 11, 2023

The scam caused a total loss of 1.37 billion baht to 2,533 people. https://t.co/yxVSP0rjCj #Thailand — Khaosod English (@KhaosodEnglish) May 10, 2023

檢方指出，被告聯手以假造的電腦數據誘騙投資人持續存款投資，總共2533人受騙上當，損失金額合計13.7億泰銖。受害者遍及首都曼谷全區，其他省份也有人上當。除了向網友行騙，被告另向10家不符合金融法規的放貸業者借款，每家借貸至少500萬泰銖。

檢方對9人控以多項詐騙罪名，法院審理後只對其中2人、也就是馬提與萬塔妮的罪名成立。泰國公共電視台報導，法官認為其餘7人只是萬塔妮與馬提的員工，對於詐騙內情並不知情，罪證不足獲判無罪。受害人立案2528件、每件以5年有期徒刑計算，總計刑期1萬2640年。因2名主謀認罪，法官各予以減刑為5056年。除了坐牢，法院也諭令萬塔妮與馬提必須向受害者支付賠償金。

新加坡媒體《海峽時報》、Asia One報導，萬塔妮今年28歲，馬提年僅20歲。為取信於人，萬塔妮常在網路上發布影片展示豪奢生活，不時大秀黃金珠寶，她聲稱這些首飾都來自於她的珠寶店，事實上全是騙人的，萬塔妮只是在某間辦公室一角擺設櫃台、布置成珠寶店場景。

檢方指出，9名被告並未把這2533人的存款用於投資獲利，而是直接分贓。泰國警方表示，有些受騙的投資人砸下畢生積蓄與房產，有些人得知血本無歸之後甚至企圖自我了斷。

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