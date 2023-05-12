巴基斯坦最高法院今天裁決，當局逮捕前總理伊姆蘭汗並不合法。伊姆蘭汗2天前因被控貪汙遭到拘留，在國內引發奪命暴力抗議，並使他與強大軍方的爭執升級。

路透社報導，巴基斯坦最高法院裁決：「由（肅貪機構）國家問責局（National Accountability Bureau）局長所發的逮捕令，其執行方式無效且不合法。」

伊姆蘭汗（Imran Khan）的律師阿旺（Babar Awan）說，最高法院已裁決伊姆蘭汗不再受到國家問責局拘留，改由法院監護，為保障他的安全，伊姆蘭汗仍將在警方保護下過夜。

伊姆蘭汗將於當地時間明天上午11時在伊斯蘭馬巴德高等法院出庭。

伊姆蘭汗曾為板球超級球星，至今仍深受歡迎。他先前說，他有數十起官司纏身，是當前岌岌可危的政府和軍方機構阻止他重新掌權的行動一環。

巴基斯坦現正處於數十年來最嚴重的經濟危機，高通膨率創下紀錄，經濟成長欲振乏力，國際貨幣基金（IMF）的資金拖了數個月仍未到位，令人憂心巴基斯坦可能無力履行對外付款義務。（譯者：楊昭彥）1120512