延宕多年終於現身的B-21

自從去年底美軍新一代B-21隱形轟炸機正式亮相後，由於公布的內容仍少，外界的討論與猜測不斷。美中雙方都圍繞著B-21服役的戰略規劃與戰術應對有許多的想像與發揮，口若懸河的專家們從台海戰爭、中美對抗打到世界大戰，看來大多數的人都還是相信某一樣神奇武器就能改變戰爭情勢，否則也不會一則愚人節的B-21墜毀假新聞還引起許多人認真地議論。

新一代的B-21隱型轟炸機從2015年定案後，2023年就要進行首飛，對於一架長程戰略隱形轟炸機來說，研發的進程算是相當快，主要還是因為沿襲了上一代B-2轟炸機的成果與服役多年的經驗，所以只能算是B-2的精簡、經濟改良版。可以預期，B-21在各方面都會比B-2更實用，建造與維護也更省錢。至於戰力上，除了航空電子系統版本升級之外，實在也很難想像還會比B-2的戰力有什麼了不得提升。

B-21整體性能與B-2差異不大，只能算是B-2的改良版。(圖／美國空軍）

B-21整體性能與B-2差異不大：最大航程約1萬公里，B-21較B-2略短約1成，載荷也更小一些，雷達截面積與可視性更低，使用可升級的開放式航電系統。然而僅僅只是如此，美國軍方與國防專家竟也能大吹大擂，美國右派政治軍事網站《1945》聲稱B-21是「準備有朝一日用來對付中國」，甚至說「B-21是用來在第3次世界大戰打贏中國」，嘩眾取寵的心態躍然紙上。

B-21（右）沿襲B-2（左）的許多技術與規格，做了多項改進，省去很多不必要的過度設計，縮小了體積與重量，也大幅降低了造價，整體上更加成熟。（圖／美國空軍）

這些對中國採取強硬立場的軍事分析人士，肩負著從輿論場上向國會爭取預算的重任，美國參議院軍事委員會的邁克．朗茲（Mike Rounds）參議員也因而相信，B-21將在對抗中國方面發揮關鍵作用，它能確保解放軍不會以任何方式攻擊台灣或欺壓美國在印太地區的盟友。朗茲說，B-21的目的是威懾中國，必要時它可以來去自如地穿透中國的防空系統，並催毀他們的武器。他當然也稍為提到俄羅斯、伊朗、北韓等國家，但是很顯然地，中國才是主要對象。

朗茲如此力挺B-21可能還有另外一個原因，可能是首批6架B-21將部署在他的區南達可塔州的埃爾斯沃思（Ellsworth）空軍基地，目前這6架B-21正在加州帕姆代爾（Palmdale）的諾斯羅普格魯曼(Northrop Grumman)工廠組裝，該公司的一位副總裁也說，B-21就是要解決來自中國的威脅。當B-21於12月首次公開亮相時，諾格公司向觀眾提供了現場直播，該公司高管范德哈姆（Scott Vander Hamm）說，有8000萬人註冊並觀看了該節目，從登錄IP位址分析，其中有超過25%（2000萬人）是來自中國，他認為，「中國人顯然對此也非常關切，這就是向北京傳遞威懾的明確訊息」。

B-2在技術上很成功，但造價與維護費用太驚人，缺乏可持續性。雖然如此，也讓美國積累了大量先進的軍事科技。（圖／美國空軍）

雖然美方聲稱B-21可以用它強大的雷達隱形能力輕易穿透中國的防空體系，來去自如地打擊中國的防空或重要的軍事系統。不過這種說法太過嘩眾取寵，因為B-21用不著飛到中國境內扔炸彈，它用長程的距外導彈就能進行威懾或直接攻擊，加上中國研發反隱形雷達也有重大的進展，真靠近了也要冒極大風險。此外，美國要威懾中國勢必要把B-21部署在中國周邊的亞太地區，而這些亞太國家就算提供基地給美軍使用，它們也都會曝露在中共大量的彈道導彈威脅下。而區域拒止戰略並不一定要打美軍的武器平台，摧毀亞太地區美軍基地，其效果可能還更好些。

B-21整體能與B-2差異並不大，但是美國軍事專家卻大吹大擂，聲稱B-21是「準備有朝一日用來對付中國」，還吹噓要拿它與中國打第3 次世界大戰。（圖／美國空軍）

另據媒體指出，美國外國投資委員會( CFIUS )已下令8個軍事場所加強審核其周邊100英里內的外國財產收購案，以避免影響軍事保密工作。據消息稱，美軍從2018年起就設定了約200個地點列入管制，禁止外國人購買周邊土地，這批新增8個地點就是因應B-21轟炸機進行試飛與未來部署的基地。

美國外國投資委員會( CFIUS )已下令新增8個軍事場所加強審核其周邊100英里內的外國人置產案，據說都是與B-21的測試與部署有關。（圖／美國空軍）

中國關切美軍B-21轟炸機的人確實非常多，今年的4月1日一名西方網友在網上製作了一則B-21試飛墜機爆炸、2名飛行員彈射逃生的愚人節訊息，竟然在大陸被微博上的網民大量轉載與討論，微博上回應與討論總數超過千則。該則愚人節訊息以2張2008年B-2轟炸機事故的照片，以及另一張德州古董級B-17轟炸機與其它飛機相撞事故的新聞照片為餌，雖然破綻很多，竟然也騙過了大量的中國網民，釣出了大批歡天喜地的網軍與小粉紅。一位大陸網路軍事評論作者形容當時微博的熱烈情況簡直是「群魔亂舞」，還有部份陸媒也捲入其中。顯見隨著美中關係愈來愈緊張，兩國的民眾都很容易陷入這種歇斯底里的對抗情緒，這當然是值得關切且令人擔憂的現象。