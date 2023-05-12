華爾街股市主要指數今天多半收黑，主因區域性銀行再度承受壓力，難以擺脫投資人對銀行業的疑慮。
道瓊工業指數下跌221.82點或0.66%，以33309.51點作收。
標準普爾500指數下滑7.02點或0.17%，收4130.62點。
科技股那斯達克指數上漲22.07點或0.18%，收12328.51點。
費城半導體指數下跌18.79點或0.63%，收2978.72點。（譯者：楊昭彥）1120512
華爾街股市主要指數今天多半收黑，主因區域性銀行再度承受壓力，難以擺脫投資人對銀行業的疑慮。
道瓊工業指數下跌221.82點或0.66%，以33309.51點作收。
標準普爾500指數下滑7.02點或0.17%，收4130.62點。
科技股那斯達克指數上漲22.07點或0.18%，收12328.51點。
費城半導體指數下跌18.79點或0.63%，收2978.72點。（譯者：楊昭彥）1120512
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