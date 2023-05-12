台中市南屯區興富發建設10日中午在建案「文心愛悦」施工期間，因為坍塌的工程吊車吊臂砸中行駛的捷運，最終釀成1死10傷的慘劇。對此，房市專家Sway起底興富發建設過往的一系列黑歷史，直呼「台灣最恐怖的建商」。

房市專家Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文直言，興富發建設是「台灣最恐怖的建商」，還以「俗氣金鳥的醜樓」形容建案的外觀，更一一列出興富發建設過往13次的工安意外，痛批「這種建商怎能再讓他繼續蓋房子」。

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（圖／翻攝自「Sway房市觀測站」臉書）

針對此次意外，興富發建設以聲明稿表示，絕不推卸相關法律責任，也會對受傷之傷患盡最大的慰問及關懷，後續有關捷運的修復改善，亦會與台中市政府專業單位合力修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。

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