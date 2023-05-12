台中市南屯區興富發建設10日中午在建案「文心愛悦」施工期間，因為坍塌的工程吊車吊臂砸中行駛的捷運，最終釀成1死10傷的慘劇。對此，房市專家Sway起底興富發建設過往的一系列黑歷史，直呼「台灣最恐怖的建商」。
房市專家Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文直言，興富發建設是「台灣最恐怖的建商」，還以「俗氣金鳥的醜樓」形容建案的外觀，更一一列出興富發建設過往13次的工安意外，痛批「這種建商怎能再讓他繼續蓋房子」。
1. 台中文心愛悅鐵架砸穿中捷1死多傷
2. 台中市政愛悅大火正在燒
3. 桃園潤隆國家大院工人摔死
4. 高雄「文化潤隆」連續兩次工安意外，工人摔死
5. 高雄「CBD經貿中心」火災
6. 高雄「博愛香榭」工安意外
7. 板橋柏克萊公園驚見腐屍
8. 台北「松江一號院」差點砸到曹西平
9. 台北「中山真藏」恐怖合約
10. 台北「台北晶麒」機車位大違建，建商冷回你去告
11. 台中「夢幻誠」燒掉了，會拆掉重蓋嗎？夢幻誠工安意外死人，這工地品質太恐怖
12. 台南「博悅」工安意外死人
13. 去台中「潤隆」買個房子也被騙
針對此次意外，興富發建設以聲明稿表示，絕不推卸相關法律責任，也會對受傷之傷患盡最大的慰問及關懷，後續有關捷運的修復改善，亦會與台中市政府專業單位合力修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。