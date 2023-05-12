香港女星李若彤曾演出數十部電視劇、電影，還曾幫「四大天王」劉德華、張學友、郭富成、黎明拍MV，在眾多演過金庸筆下「小龍女」的女星中，也被譽為最美的一位。近日一名網友的老公在候機室看到李若彤獨自用餐的畫面並拍了下來，但卻遭到該網友質疑「老公是鋼鐵直男，怎麼會認識李若彤？」懷疑有其他異性在老公身邊，沒想到貼文曝光，竟還釣出李若彤本人親自回覆。

綜合陸媒報導，一位女網友在網上曬出了李若彤在候機室用餐的照片，稱這張照片是老公偷拍後傳給她的，她表示很奇怪，認為自家老公是鋼鐵直男，怎麼會認識李若彤？貼文曝光後，許多網友推測，一定是有其他異性在其老公身邊。

這讓原PO內心相當不安，沒想到她竟留言標記李若彤，稱其老公目前還在候機室，希望她可以幫忙看看老公身邊是否有其他女人，留言引來不少吃瓜民眾。沒想到李若彤當晚還真的回覆了，表示「你好，希望你今晚安心睡覺。今天在候機室，我確實感覺到對面有男士在拍我，當時我看到的只有他一個人坐著。」不僅讓原PO鬆了口氣，也讓其他網友大讚李若彤情商和格局都很高。

李若彤親自回覆網友留言。（圖／翻攝微博）

事後李若彤也發文表示，「工作到淩晨，一覺睡醒成了熱心好市民……被偷拍當然沒有大家的家庭幸福來得重要，這點我還是分得清楚的，不過想請這位網友轉告老公，下次要拍可以大大方方過來告訴我，是我的榮幸。還有還有，我們都要好好過呀。」

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