美國連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen）的執行長貝德說，公司正在探索開拓新市場的選項，當中可能包括台灣。冰雪皇后的母公司為億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司。

路透社報導，冰雪皇后自1998年起為波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所有，在全球有7000多間店面，其中超過1250間在公司的第2大市場─中國。

當前美中關係日趨緊繃，部分投資人擔心中國可能很快會進犯或試圖統一台灣。

國際冰雪皇后公司（International Dairy Queen Inc.）執行長貝德（Troy Bader）表示，公司考慮展店地點時，常會關注現有市場的鄰近市場，這樣可以善用既有供應鏈。

他說，台灣「目前在我們的探索名單上」，另外還有澳洲、印度和歐洲。

冰雪皇后其實曾經在台開設店面。

冰雪皇后的母公司波克夏海瑟威公司最近加碼對5家日本貿易公司的投資，與其對台積電數十億美元投資的大轉彎形成反差。

去年波克夏海瑟威公司砸下40多億美元大舉投資台積電，但3個月內便閃賣大部分的持股。

巴菲特（Warren Buffet）6日盛讚台積電是「了不起的公司」，但承認旗下波克夏海瑟威公司「把資金配置在日本比配置在台灣」讓他更自在一些，這番話反映出美中之間日益緊張的現況。

貝德則說，冰雪皇后會留心公司所處每一個市場的政治隱憂。（譯者：楊昭彥）1120512