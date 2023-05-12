中天新聞台3年前被NCC決議不予換照，台北高等行政法院於10日撤銷原處分，判中天勝訴。（資料照，姚志平攝）

中天新聞台3年前被NCC決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院於10日撤銷原處分，判中天勝訴，發回NCC重新作審查。根據《美麗島電子報》曝光的「NCC主委陳耀祥因為包庇，列為貪瀆被告偵辦，是否馬上停職候查？」最新民調顯示，認為應該停職候查的居然高達72.3%，另外，30.5%的人認為應該撤換。媒體人吳子嘉表示，請陳耀祥快點下台。

吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中表示，陳耀祥這個人很奇怪，他是法律出身背景，這次卻被打臉，這次台北高等行政法院告訴他，他對中天的處分案裡，法律的引用錯誤，這才是荒謬的地方。也就是說，這件事情的處分，本身在法理上的基礎有問題。

吳子嘉酸，聽過前行政院長蘇貞昌、陳耀祥、行政院代理發言人羅秉成等人，講過言論自由嗎？質疑他們根本沒有言論自由的概念。陳耀祥在當NCC主委前，跟民進黨沒有淵源，過去對民主也沒有貢獻，卻被蘇貞昌不次拔擢，突然間當上NCC主委。

吳子嘉點出，民調有72.3%的人叫陳耀祥下台，陳耀祥卻說，他的任期到明年7月。吳子嘉不禁說，這個職位需要到任期嗎？請他快點下台。