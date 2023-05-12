台灣山區違法獵具氾濫，山豬吊和捕獸夾遍布山野，導致林間多種動物都遭受傷害，除貓狗損傷慘重外，台灣多種珍稀生物同受其害，包括台灣黑熊和石虎都曾是「吊下亡魂」，更有來台過冬的黑面琵鷺遭捕獸鋏攻擊，最終腳帶獸鋏飛回北方的家鄉，畫面曝光後引發社會譁然，動保人士則期望相關單位強勢執法，讓此類殘忍刑具在台灣絕跡。據了解，山豬吊是由金屬材質繩索和續壓式彈簧裝置束綁而成的陷阱，現在已規定不得使用，但仍氾濫於台灣山林之間，該陷阱往往以落葉樹枝或雜草為掩護，動物一旦誤入便會被高高掛起，想要掙脫反被越纏越緊，倘若沒有人為鬆綁，往往得等患處發黑長蛆、潰爛壞死，最終成為白骨後才能「自然脫落」。

也因此類獵具在山區「俯拾即是」，導致三腳狗、袋鼠犬（僅剩2條後腿的狗）在野外早已「見怪不怪」，連石虎、黃喉貂和台灣黑熊等珍貴保育類動物都損傷慘重，台灣黑熊保育協會近日在臉書表示，花蓮縣卓溪鄉1日又有台灣黑熊誤入陷阱，而這已是從2019年6月至今的第6隻遭吊黑熊，當中還有2隻黑熊不幸喪命。

山豬吊威力強大，動物一旦落網便非死即傷，往往要等到患處成為白骨才能脫落，在獵捕山豬時也造成其他生物損傷。（圖／翻攝臉書）

根據統計，2019年6月20日台灣黑熊第一次誤中山豬吊而遭通報，在不到4年間已有6隻黑熊落入陷阱，落入陷阱的黑熊往往非死即傷、損傷慘重，當中又以編號「711／568」台灣黑熊經歷最為悲慘。

該隻黑熊2020年10月在東卯山下田柿園首度誤入陷阱，被發現時其情緒激動、滿身是傷，嘴巴更因想咬鐵鍊掙脫而滿嘴是血，場面怵目驚心，最終被救回農委會特有生物研究保育中心的照護，並在同年底野放於雪山坑溪野生動物重要棲息環境，但牠的噩夢並未就此結束。

重返大自然後，該隻黑熊便往桃山部落移動，甚至進入工寮、開冰箱覓食，並在2021年1月再次於竹林中中陷阱受傷，又回到特生中心接受照護，直到2022年4月，「711」換上新編號「568」，為了避免野放再次發生滋擾，專家會議評估後決定「異地野放」，選擇了林相完整、食物充足、遠離農地聚落的南投丹大野生動物重要棲息環境，這卻沒有改變牠的悲慘命運。

回到森林不到一個月，「568」的訊號於武界山區消失，林務局動員尋找，於9日發現其被槍殺掩埋的遺體，2名當地獵人則坦承「568」誤入陷阱後遭殺害，他們為了避免山豬吊被發現才「殺熊滅口」，2人現已遭依法偵辦，但「568」的悲劇僅是無數受害動物中的滄海一粟。

獵具的濫用不僅讓森林間的動物受害，連天上飛的鳥兒都難以倖免，有鳥友今年3月在嘉義縣布袋鎮新塭地區賞鳥時，發現一隻黑面琵鷺右腳被捕獸鋏夾住忍痛飛行，殘忍畫面一度引發譁然，動保人士試圖救援最終無果，只能看著牠將捕獸鋏帶回北方家鄉，動保人士則直呼誤傷事件已多到「忍無可忍」，期望相關單位強勢執法，讓此類殘忍刑具在台灣絕跡。

山豬吊和捕獸鋏在台灣山區氾濫設置，連來台過冬的黑面琵鷺都「中招」，愛鳥人士試圖救援無果，只能看著黑面琵鷺帶著刑具「回家」。（圖／詹惠娟提供）

南投縣府縣家畜疾病防治所表示，2、3年前便已接獲台21線道的情資，所內人員前後也去調查過十多次，並與當地林務局巡山員共同調查，但獵具多放在人煙稀少的獸徑，目前未發現山豬吊和捕獸鋏陷阱，而防治所也會持續找當地里長溝通，向居民宣導動保觀念。

防治所強調，違法設置獵具會有1萬5000元到7萬5000元的罰鍰，倘若造成動物重傷或死亡，還要面對2年以下徒刑和200萬元以下罰金，若農民有保護農產品需求，農業主管機關有針對電網的補助，期望能在動物保護和農民生計之間取得平衡。

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