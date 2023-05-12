台灣山區山豬吊和捕獸鋏氾濫，導致森林間多種生物損傷慘重，而苗栗、南投等縣市情況最為嚴重，國姓鄉台21線更成為「三腳犬與牠的產地」，路邊皆是「斷腳或正在斷」的毛孩，慘烈景況讓當地愛媽心疼不捨，希望能徹底改變獵具亂象，留給這些毛孩一條生路。

5月4日上午，記者抵達莊媽媽狗園，一進入園區便有許多狗兒熱情迎接，歡迎的吠叫聲不絕於耳，興奮的小尾巴更如雨刷般來回搖晃，更有狗兒直接躺在地上露出肚皮求抱求摸，難以相信園區內的狗兒多數曾受過人類的傷害。

違法獵區對全山生靈進行無差別攻擊，山羌也成為「鋏下受害者」。（圖／翻攝畫面）

莊媽媽狗園佔地千坪，分成多區照顧動物，收容超過200隻狗兒和約10隻的貓咪，相較於莊媽媽每日照顧毛孩的清瘦，每隻毛孩都身材精實、毛髮亮麗，看得出來在狗園內吃好喝好、豐衣足食，但在健壯的外表下，卻有多隻狗兒四肢不全，「三腳犬」和「袋鼠狗」（僅剩2條後腿的狗）更是不在少數。

「這邊受傷的狗，十有八九是被捕獸鋏或山豬吊害的。」南投陳姓愛媽表示，莊媽媽狗園內的多隻受傷犬都是她委託照顧，由於南投山林資源豐富，許多獵人為獵捕山豬而設下陷阱，也連帶害的眾多無辜狗貓受害，台21線上更滿是肢障犬，殘忍畫面讓人不忍直視。

陳姓愛媽表示，許多狗兒是「中了又中、救了再中」，上一回的傷都還沒完全復原便再入陷阱，被截肢的狗兒代表牠們能得到救援，屬於「運氣好的」，運氣不好的便只能拖著鐵器和白骨前行，更可能因傷口潰爛感染而身亡。

「那天有狗狗在路邊搖尾巴叫我，引領著我往山上走，我才發現牠的同伴被捕獸鋏抓住了。」陳姓愛媽回憶，一般狗兒難以自行掙脫山豬吊和獸鋏，且「越掙扎夾越緊」，她就曾目睹狗兒誤入陷阱、鮮血淋漓的慘況，緊急將狗兒救出後委託莊媽媽照顧，該狗兒在緊急治療後截肢保命，現在狗園內快樂生活，缺少的腳卻時時刻刻提醒著人類對他犯下的暴行。

「山豬吊和捕獸夾不是獵具，對一般動物而言它們是貨真價實的刑具。」莊媽媽表示，近年誤入陷阱而被送來狗園的毛孩數量正不斷攀升，其慘況更讓她無比心疼，希望能徹底改變獵具亂象，留給這些毛孩一條生路。

非法獵具傷害極大，貓狗或其他動物一旦中招往往非死即傷，甚至得截肢才能保住性命。（圖／民眾提供，經變色處理）

南投縣府縣家畜疾病防治所表示，2、3年前便已接獲台21線道的情資，所內人員前後也去調查過十多次，並與當地林務局巡山員共同調查，但獵具多放在人煙稀少的獸徑，目前未發現山豬吊和捕獸鋏陷阱，而防治所也會持續找當地里長溝通，向居民宣導動保觀念。

防治所強調，違法設置獵具會有1萬5000元到7萬5000元的罰鍰，倘若造成動物重傷或死亡，還要面對2年以下徒刑和200萬元以下罰金，若農民有保護農產品需求，農業主管機關有針對電網的補助，期望能在動物保護和農民生計之間取得平衡。

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