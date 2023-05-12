日前一輛Tesla新車因停車格塌陷而爆出「新竹天坑」事件以及快速道路死亡車禍，引起汽車險業者高度關注。雖然兩起案件因為代位求償及酒駕，未必增加電動車損失率，但國泰產險仍針對新推出高階車種開出第一槍，在5月10日宣告未來不承接特斯拉旗下ModelS Plaid、Model X Plaid兩款高性能車的保險業務；而富邦產險11日也傳出更改高性能車款報價條件，未來是否會跟進取消？鉅富保險經紀人董事長藍偉峯告訴CTWANT記者，「還要再觀後情。」

新竹縣竹北莊敬六街一處建築基地旁，在上（4）月27日發生路面下陷坍塌意外，雖無人員傷亡，但卻有一輛才落地1個月的Tesla Model Y當場跌落坑洞，導致整台車報銷。此次事件不僅引起新竹地檢、新竹縣府工程處等單位到場了解，不只牽涉路段施工狀況、建商改善計畫，也讓電動車保險問題浮上檯面。

據了解，這輛Tesla Model Y是賴姓車主向租賃公司簽4年約、每個月4萬元租金的方式承租，但才1個月便發生意外只好提前解約，因此須向租賃公司清償車價加上違約金230萬元（車價約210萬元）。金管會保險局副局長林志憲針對此案表示，「第三人責任險確定不賠，車體險依目前狀況得投保最貴的甲式一定有賠。」讓外界解讀為「乙式車體險不賠」。

不過根據記者私下調查，車主原本向國泰產物投保乙式車險，目前已申請理賠，由北區國泰承辦中。至於日前盛傳的「保險不理賠」消息，記者也掌握消息得知「唯一不能理賠的部分是車體包膜，不過保險業者會協助車主跟責任當事方，也就是建商豐邑建設追償。」

什麼是車體險？據規定，車體險用來「賠償自身車輛損失，還可透過保險公司代位求償，索賠車輛維修費用」，可細分為甲、乙、丙、丁4式，其中甲式車體險保費最貴，但保障範圍最完整，包含車對車碰撞發生碰撞、火災或爆炸物引起，自己或停路邊時刮傷車等第三人非善意行為、其他不明原因導致的車損，只要在警察局備案後均能申請出險進行修復。

乙式車體險的保障範圍比甲式少、保費也略低。除了第三人非善意行為、不行原因導致的車損外，只要是與車輛碰撞，或是火災、爆炸物引起，在警局備案後也能申請出險理賠。

丙式車體險的保費又比乙式更便宜，不過保障範圍僅發生車輛碰撞才會理賠，且對方車輛必須掛牌，若撞到腳踏車、三輪車甚至農用牛車等，丙式車體險則無法理賠；而丁式為限額車碰車險，購買者多是不想付太多保費或車輛年事已高的車主，保額依據保險公司不同會落在10至20萬之間不等，也就是說車輛維修的最高理賠費用不得超過這個數字。

一眼看懂車體險甲、乙、丙式3種差異（圖／擷取自新光產物保險網站）

一位不具名的保險從業人員跟CTWANT記者說，「保費金額依照品牌與車型得出基本保費，通常車價越貴保費越高，另外還要再考慮被險人的性別、年齡與過往紀錄。」

他補充，「得出基本保費以後，還需要看由保發中心訂定的車體係數，會用保費跟損失率算出，每3年依照車款損失紀錄檢討是否調整。若新車款沒有參考依據，就會參考同級其他車款，但因沒有過去數據，容易造成誤差大的情形。」

至於電動車和燃油車在保險內容上有什麼差異？「內容沒有不同，但保險公司針對Tesla車款通常會綁其他險種來提高保費。」不具名的保險從業人員告訴CTWANT記者，燃油車保險多以丙式為主，至於電動車只能選乙式以上的方案，「丙式保費太便宜（約5千至2萬元），要承擔撞一次就全損的風險，不太划算。」

根據試算，若35歲男性將愛車212萬的Model Y Long Range 5人座投保，並且3年以上未肇事，那投保強制險、第三人責任險及乙式車體險約需要3萬至4萬元；若是投保甲式車體險，年保費大約6至8萬元。

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