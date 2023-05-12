華淵鑑價股份有限公司董事長陳聯興致詞表示，企業永續經營中，經營者傳承是一個重要課題，無論是透過內部或是外部經營團隊經營，只要能夠順利交接並維繫員工、客戶、供應商、股東等利害關係人的良好關係，便能達到永續傳承的效果。

目前商業經營環境，變化愈來愈快，企業主必須面對許多挑戰，如何在變動的環境下達成公司永續經營，併購合作就是很好的方案；而併購的另一個意義是交棒和接棒，把二家公司的資源整合，創造更好的未來。

南台灣玉山科技協會理事長黃水成表示，台灣玉山科技協會的發展目標是建構「科技、人才、創業、投資─全球華人知識經濟共同體」，同時象徵華人企業家的智慧、堅持、創新以及傳承的精神，亦即以永續傳承為核心，以智慧、堅持及創新的方法來面對的環境變動與風險。 財政部南區國稅局局長盧貞秀表示，稅務治理為公司治理重要環節，更是企業布局ESG不可忽視的關鍵。而在利害關係人的高度重視以及因應全球反避稅風潮下，新時代的公司治理必須滿足落實稅務治理實踐ESG，方能創造企業價值。

尤其是在全球反避稅規定及透明度要求日益提升之下，企業稅務遵循與合規、全球有效稅率之管理以及降低稅務成本將是企業稅務治理的重要工作。

盧貞秀並特別提醒，由ESG永續發展的角度思考，未來兼顧價值鏈布局與稅務管理的新思維，必須重新檢視全球營運布局資金存放、投資架構與交易安排以降低租稅風險。

企業也必須透過合理利潤配置對公共財政及社會福利做出貢獻並創造長期價值；導入稅務規劃及風險控管以達到永續發展的目的；考量經濟實質法令所衍生之遵循成本及各國租稅成本因素；善用租稅協定以妥善管理稅務風險。