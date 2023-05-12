「不論景氣好壞，都要創新！」遠見雜誌社長兼《哈佛商業評論》執行長楊瑪利，11日應邀暢談「創新突圍、逆境領導學」時表示，只要腦筋轉一轉，就會有創新突圍的機會。

她認為，時機不好，反而是創新的好時機，包括麥當勞、Uber、B&B等，都是在金融危機時，抓到轉型創新的機會。她舉Uber為例說，景氣不好，人民荷包縮水，才會興起以自家車提供載客服務。

她說，B&B也是同樣的道理，以屋主提供家裡多餘的房間，給世界各地的旅人暫宿，進而帶動全新的商業模式。

對於建築產業，楊瑪利指出，未來業界將面臨數位轉型與ESG減碳永續「雙轉型」的考驗。首先在數位轉型方面，主要面對所有產業都面臨的缺工問題，應思考是否可以推動數位轉型，包括採用機器人塗油漆、粉刷牆壁等。

在ESG的減碳永續議題上，由於營建產業占全球排碳量將近四成，未來如何減碳、甚至推動零碳建築，都是必須認真面對與解決的問題。但換個角度想，業者如果能夠達到減碳、零碳建築，也將大幅提高市場競爭利基。

楊瑪利今日應台中市建築經營協會邀請，在大師講座分享面對不確定且快速變遷的年代，如何創新突圍、逆境領導的要訣。

台中市建築經營協會理事長連智民表示，《哈佛商業評論》源自於美國哈佛商學院，是全球頂尖的專業管理刊物，企業主與高階管理者必讀，2006年起由遠見．天下文化事業群獨家取得全球繁體中文版授權。

2021年，《哈佛商業評論》也啟動了Podcast頻道《請聽，哈佛管理學！》，由主跑財經新聞超過30年的楊瑪利來主持，平易近人的方式介紹管理新知，日日更新的堅持，只為讓更多華人閱聽眾與世界一流的管理知識接軌。

楊瑪利擁有30多年第一線新聞工作的採訪與寫作經驗，台大外文系畢業後，又赴澳洲取得澳洲國立大學環境管理碩士，2010年自政治大學EMBA畢業，學經歷豐富，個人深度採訪報導與帶領遠見雜誌編輯部同仁完成的專題無數。

光她個人，就曾獲金鼎獎公共服務報導獎、吳舜文文教基金會雜誌報導獎首獎、花旗銀行新聞報導獎首獎等約20項國內外新聞獎項。

自2006年至2019年擔任遠見雜誌總編輯期間，同樣做了許多影響深遠的報導，帶領遠見雜誌獲得70項國內外新聞獎肯定，成為台灣雜誌界的新標竿。

楊瑪利認為，過往台灣讀者認為《哈佛商業評論》內容很高大上，是「老闆才需要看」，確實因為原文版內容多由哈佛大學與全球各頂尖大學的商管教授執筆，知識濃度高，特殊文風會讓台灣一般讀者感覺難以吸收，閱讀難？何不用聽的！

《請聽，哈佛管理學！》的Podcast上線，就是要帶給閱聽大眾「隨時隨地都能聽的商業領導管理學院」，而節目至今仍高居熱門節目排行榜，足見商管知識類節目也能讓大家輕鬆接觸。