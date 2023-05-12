西太銀行11日股價大跌22.7％至每股4.7美元，盤中曾因震盪劇烈而暫停交易。今年迄今累計大跌79.27％。此消息亦拖累其他銀行股走低。

西太銀行目前手頭可動用資金約150億美元，不受存款保險保障的存款僅52億美元。