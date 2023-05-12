房地美（Freddie Mac）11日公布，上周全美30年期固定房貸利率從前一週的6.39％降至6.35％。但目前水位依然在高檔，去年同期的利率僅5.3％。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「利率下滑延續近日盤整趨勢，與去年房貸利率創高呈現強烈對比，我們樂見此事。」

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