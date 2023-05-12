KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2022年上半年交易金額高達1,192億美元，下半年減少50％至449億美元。2022年總投資交易金額1,641億美元，仍位居歷史第三高；交易案件6,006件，也僅次於2021年的7,321。
其中，種子交易投資創下歷史新高，KPMG安侯建業認為，這現象預告金融科技投資有利於長期發展。
2022下半年，有24個不同國家吸引了超過1億美元的金融科技交易（創業投資、私募股權、併購），除了美國、英國、新加坡和香港等傳統熱區，也包含韓國、盧森堡、義大利、馬來西亞和阿聯酋等金融科技發展成熟度較低者。
KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，整體 2023 年金融科技投資景氣仍將相對低迷，造成公司估值不穩定、併購交易規模將相對減小，但預測B2B解決方案將繼續吸引大量投資，幫助企業削減成本和提升客戶價值。
另外，市場對基於非加密貨幣、區塊鏈的解決方案興趣將會增加，例如跨境支付解決方案、遊戲和NFT。人工智慧驅動的金融科技解決方案將獲得投資者的更多關注，尤其是數據分析、即時風險評估和客戶參與等領域。
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