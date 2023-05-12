台鐵死傷事故！「通霄-苑裡」中斷 雙向列車延誤 07:312023/05/12 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵死傷事故！「通霄-苑裡」中斷，雙向列車延誤。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵通霄=苑裡路段，因受死傷事故影響，自上午6時35分起，通霄站至苑裡站間目前路線中斷，南下/北上列車有延誤情形，影響範圍擴及苗栗、台中兩縣市，預計8時30分恢復通行。 40秒來不及阻止列車撞吊臂？中捷：研議月台上加裝「這一設備」 「行人比車子大」！苦苓逆風喊：警察也該取締「不良行人」 吊臂落軌道砸穿車廂！中捷公司曝證據：發現異狀到撞上僅13秒 #通霄 #苑裡 #台鐵 #死傷事故 #延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵電力系統跳電！6列車暫停、班次延誤 影響區間曝光 17:352023/05/05 生活 高鐵跳電害班次延誤！旅客擠爆車站 退費方案出爐 18:422023/05/05 生活 千鈞一髮！工人醉臥三鶯鐵軌遭警架離 火車秒疾駛通過 12:492023/05/10 社會 頭份四月八「台鐵靚客便當」 客家經典美饌限量開賣 11:562023/05/08 生活 台鐵「永保安康」名片式車票一卡通 明日開搶 10:262023/05/09 生活 鍾東錦化身「一日總舖師」 推銷通霄彩虹玉米秀廚藝 16:172023/05/11 生活 高雄車站兩側興建商業、旅館2大樓 目標2027年營運 14:392023/05/06 生活 太魯閣號悲劇險重現 區間車衝撞包商工程板車 17:292023/05/09 社會 宜蘭新馬車站工程怪手勾斷電車線 台鐵緊急搶修未影響車次 15:532023/05/09 社會 不只星宇！成田機場怪風害「全體降落失敗」驚悚畫面曝 12:242023/05/08 生活 通霄警分局結合李綜合醫院 健康、犯罪預防宣導 15:442023/05/04 社會 苗栗苑裡沙灘驚現小抹香鯨 海巡及熱心民眾成功救援 16:532023/05/06 社會 苗栗通霄國小女壘隊再創佳績！ 勇奪全國聯賽冠軍 15:532023/05/04 體育 台鐵玉里-富里段 稻田出現百年老店台鐵logo 13:302023/05/07 生活 客家文化慶典「頭份四月八」 聯合台鐵開發「台鐵靚客便當」 16:332023/05/08 寶島 「星宇延誤」時間軸一圖秒懂！3大錯誤決策釀禍 13:262023/05/07 生活 星宇旅客飆罵空服員 見他卻安靜！律師搖頭：嘴臉真難看 15:512023/05/08 生活 任內首次施政總報告 鍾東錦細數10大願景 13:542023/05/09 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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