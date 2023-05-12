急診科醫師白永嘉分享，一位中年男患者因嚴重胃痛住院，抽血檢查沒有任何異常，安排住院觀察，隔天清晨觀察室的護理師突然來電說「患者各項指數都正常，但我覺得他有一點怪怪的！」為了保險起見，醫師抽了2次血檢查，最後發現是心肌梗塞，緊急開刀裝心導管，成功救了患者一命。

白永嘉昨天在臉書上分享，一位中年男患者因為胃痛嚴重住院，抽血檢查以後，發現肝膽與心臟的指數都很正常，因此白班同事安排患者住院觀察，預計在隔天早上照胃鏡與超音波，而他值大夜班的時候一併接手了這個患者。

白永嘉表示，那一天清晨來了許多急診病患，因此他頗為忙碌，期間觀察室的護理師打電話說「那位中年男性還是不舒服，但沒有劇烈疼痛，只是有點悶悶的感覺！」而他當下實在是忙到無法抽身去看，因此只能請護理師繼續觀察。

白永嘉指出，沒隔多久電話又響了，觀察室的護理師詢問「白醫師，你要不要來看看他？患者的血壓、呼吸、心跳和血氧都正常，但我覺得他有一點怪怪的，看起來很不舒服的樣子。」因此他只好去觀察室看看這位患者，替患者做了一張心電圖，結果完全正常，但因為護理師那一句怪怪的，他決定保守起見，因此第二次抽血驗了心臟酵素，結果顯示完全上升，最終診斷出是非S T段上升心肌梗塞（NSTEMI)。

白永嘉也說，當下他們立刻聯絡心臟科，並將患者轉移到心臟加護病房，立刻安排患者做心導管手術，後續患者也恢復健康。而家屬們也非常感謝他，對此，他則告訴對方要感謝的是護理師，因為若不是護理師仔細觀察、三催四請，他可能無法如期發現問題，醫師、護理師、檢驗師、放射師和藥師都是一個團隊，每個都缺一不可。