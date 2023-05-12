豆府2023年首季合併營收7.48億元，季增7.4％、年增達32.29％，連3季創高。營業利益再創1.29億元新高，季增6.6％、年增達67.52％，毛利率、營益率「雙升」至54.33％、17.34％，分創2年來高點及歷史第三高。

豆府首季營收規模及本業獲利雙雙續創新高，旺季營運動能暢旺。惟受業外收益減少影響，歸屬母公司稅後淨利1.05億元，季減1.17％、仍年增達69.81％，每股盈餘4元，雙創歷史次高。

豆府表示，疫後民眾出門消費意願明顯加溫，集團旗下各品牌持續展店，並戮力強化實際到店體驗，使首季營運較去年同期明顯提升。配合集團內部持續強化資源運用有效性，對獲利貢獻效益更顯著。

受惠疫情緩解後外食需求維持暢旺，豆府2023年4月自結合併營收2.52億元，較3月2.16億元成長達16.71％、較去年同期1.51億元成長達66.56％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收10.01億元，較去年同期7.17億元成長達39.53％，續創同期新高。

展望後市，豆府表示將積極持續展店，今年目標新展逾10家門市，截至10日已新展4家店，包括2家「韓姜熙的小廚房」、1家「阿達師五星麵舖」，以及甫於10日正式開幕的正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」台中Lalaport店。

除了門市家數持續增加，豆府集團APP也於4月上線，透過科技結合跨品牌行銷能力，可望持續提升與消費者間的互動與黏著性。配合集團多角化經營，陸續推出如即食與冷凍食品等產品，可望為集團長期發展增添動力。