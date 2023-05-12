中央氣象局預報指出，今天（１２日）上午各地為多雲可透光的天氣，由於華南雲雨區東移，中午前後北部及東半部地區偶有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，南部地區午後有局部短暫陣雨。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(12、13日)兩天各地多雲時晴，天氣持續穩定，偶有稀疏的中層雲移入，帶來局部零星飄雨，山區機率較高；白天暖、早晚涼，日夜溫差大。今日各地區平地氣溫：北部18至28度，中部20至31度，南部20至32度，東部18至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週日(14日)凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，帶來的雨量雖不如第1波，但各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。下週一(15日)鋒面東移，天氣由北而南好轉，為陣雨後多雲，下週二、三(16、17日)各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下週一至週三氣溫逐日回升，白天高溫皆在30度以上；下週四(18日)模擬已近末期，最新歐、美、加模式(ECMWF、GFS、CMC)之間有明顯分歧，顯示「不確定性」很大，應