乾杯集團宣布推出集團第8個新品牌「高木和牛食堂」，主打和牛主餐、日本米飯無限吃、日風野菜自助吧3大特色，打造全台首家和牛主題家庭餐廳。首店進駐台中三井LaLaport北館，設有76席座位，將於16日正式開幕。

乾杯董事長平出莊司表示，集團自20年前創立至今，眾多顧客也從20幾歲成長到進入家庭、有小孩的年紀。「高木和牛食堂」正是因應跟隨集團成長的顧客形塑而成，希望打造一個適合帶小朋友前來用餐的家庭餐廳，平均客單價750元亦為集團品牌中最低。

平出莊司表示，台灣親子餐廳較著重娛樂設施、餐點多以簡餐呈現，而台灣日式家庭餐廳則多提供西式、義式等小朋友喜歡的洋食料理。因此，「高木和牛食堂」運用和牛料理強項，打造全新型態家庭餐廳切入市場，讓台灣親子市場擁有更多選擇性。

乾杯集團目前兩岸門市共69家，包括台灣47家、中國大陸22家。平出莊司表示，中國大陸去年營運飽受封控干擾，解封後終見穩定復甦，雖然經濟及消費力道未如過往好，但目前營收已恢復至疫前約9成水準，今年營運可望優於去年。

而台灣餐飲業近年成長動能再度轉強，平出莊司表示，今年將維持穩定展店步調，預期兩岸門市至年底至少可達72家。同時，延宕許久的進軍歐美市場計畫亦同步重啟，首站選擇插旗英國市場，目標年底前在倫敦開出首店。

乾杯早在2017年便啟動進軍歐美市場評估，其中英國倫敦店原有望在2019年開出，惟因原訂店址為古蹟而遞延，隨後再因疫情爆發而終止。不過，平出莊司指出，倫敦開店成本甚高、尋覓合適店點不易，疫後反而出現更好的標的、且成本明顯下降，可望因禍得福。

平出莊司表示，目前已在蘇活區（Soho）找到合適店點，英國倫敦首店力拚在年底前開出。同時，進軍美國市場亦持續評估中，且不侷限於原先鎖定的德州，包括加州等其他地區均會考察，評估布局可行性，惟目前暫無具體進展。